الأخبار

الخارجية توضح حول قوائمَ أسماءِ المرشَّحينَ لمنصبِ السفير


اصدرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حول قوائمَ أسماءِ المرشَّحينَ لمنصبِ السفير.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تُؤكِّد وزارةُ الخارجيَّة أنَّ عمليَّةَ اختيارِ سفراءَ جُدُدٍ من الكوادرِ الدبلوماسيَّةِ المؤهَّلة تحظى باهتمامٍ بالغٍ من قبلِ الوزارة، في ظلِّ النقصِ الكبيرِ الحاصلِ في هذا المنصب".

وشدِّدت الوزارةُ على أنَّ "هذه العمليَّة تُجرى وفقَ آليَّاتٍ دقيقةٍ وموضوعيَّة، وبما يتوافقُ تمامًا مع قانونِ الخدمةِ الخارجيَّةِ والسياساتِ المعتمدة، مع الحرصِ على اختيارِ الكفاءاتِ التي تُمثِّلُ العراقَ تمثيلًا لائقًا في المحافلِ الدوليَّة".

ونفت الوزارةُ، بحسب البيان، "صِحَّةَ ما يتمُّ تداوُلُهُ في بعضِ وسائلِ الإعلام أو عبرَ منصَّاتِ التواصلِ الاجتماعيّ من قوائمَ مزعومةٍ بأسماءِ مرشَّحينَ لمنصبِ السفير"، مؤكِّدةً أنَّ "مثلَ هذه المعلوماتِ لا أساسَ لها من الصحَّة، وأنَّ الإعلانَ عن هذا الموضوع، عند إنجازه، سيتمُّ عبر القنواتِ الرسميَّةِ للوزارة فقط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط / 20 / طنا من الحديد المستهلك معدا للتهريب شمال بعقوبة
مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل
الخارجية توضح حول قوائمَ أسماءِ المرشَّحينَ لمنصبِ السفير
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ورطة الأمريكيين في احتواء الأزمة مع الجمهورية الإسلامية لو تفاقمت عسكرياً
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سر هذا الحصن المنيع؟.. المرجعية الدينية وقصة الصمود في مواجهة التحديات
السفارة العراقية في لندن تعطل يومين لمناسبة عيد الفصح المجيد
رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يبحثان آليات دعم واستقلال وتطوير العمل القضائي
وزير الداخلية يوجه بتشكيل 226 لجنة رئيسية وفرعية لتفتيش وتقييم عمل مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات.
ضبط ثلاث حاويات تحمل سيارات دون الموديل مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة كمرك ام قصر الاوسط
العراق يؤكد دعمه لأي حل سياسي يعزز الاستقرار الإقليمي وينهي النزاعات المسلَّحة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك