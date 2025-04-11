الرئيس العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي

أجرى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إذ ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، ن أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتكثيف الحوار البناء لمواجهة التحديات وتعزيز أسس التنمية والاستقرار في المنطقة.

كما لفت البيان إلى اتفاق الطرفين على تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي ويحد من التوترات في المنطقة، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني.