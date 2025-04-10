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وزارة الهجرة والمهجرين تعلن موافقة السوداني على استثناء الإيزيديات من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات


أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، موافقة رئيس مجلس الوزراء على استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات والدراسات العليا.

الوزارة ذكرت في بيان ان بغية النهوض بواقع النساء العائدات من النزوح القسري، واستناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة ولضمان استقلالهن في الأسرة والمجتمع، استحصلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو على موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، محمدشياعالسوداني، لتنفيذ عدد من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن معاناة المرأة العائدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

ومن بين هذه المقترحات – بحسب البيان - استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل بواقع 10 درجات فوق المعدل او أكثر، للقبول في الجامعات والدراسات العليا مما يُعد خطوة هامة نحو دعم تعليمهن ودمجهن في المجتمع.

إلى ذلك، أبدت الوزيرة شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراءمحمدشياعالسوداني لدعمه ملف المرأة والنهوض بواقعها في كافة المجالات.

 

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