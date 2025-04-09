وزارة الزراعة تطلق منصة إلكترونية لاستيراد اللحوم وتعلن تسهيلات جديدة لمشاريع الثروة الحيوانية

صرّحت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة باستيراد اللحوم الحمراء والحيوانات الحية، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز استقرار السوق المحلية، فيما كشفت عن حزمة تسهيلات جديدة لدعم مشاريع الثروة الحيوانية، إذ ذكر وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح، إن "جهود الوزارة تتركز حاليا على تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتوفير السلع الزراعية للمواطنين، بما يسهم في تلبية الطلب والمحافظة على استقرار أسعار المنتجات"، حيث بيّن الجبوري، أن "المنصة الإلكترونية الجديدة ستتيح تسهيل إجراءات استيراد اللحوم والحيوانات الحية، بشرط أن تكون الدولة المصدرة عضوا في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مع ضرورة تبادل الشهادات الصحية البيطرية التي تثبت خلو اللحوم من أي أمراض وبائية، لضمان سلامة المستهلك العراقي".

فيما لفت إلى أن "الوزارة قدمت جملة من التسهيلات لدعم مشاريع الثروة الحيوانية، من بينها توفير الأعلاف ودبس المولاس مجانا لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي".

كما أضاف، أن "الوزارة أطلقت برنامجا إرشاديا جديدا للتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، وتشجيع المربين على استغلال الأراضي في زراعة المحاصيل العلفية الضرورية لتغذية المواشي، ما يعزز من استدامة مشاريعهم ويخفف من كلف الإنتاج".