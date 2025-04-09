وزير العدل يصدر أمراً وزارياً بشطر مديرية تنفيذ الناصرية إلى مديريتين

أصدر وزير العدل، خالد شولاني، اليوم الأربعاء، أمراً وزارياً بشطر مديرية تنفيذ الناصرية إلى مديريتين، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العدل، خالد شواني، أصدر أمراً وزارياً بشطر مديرية تنفيذ الناصرية إلى مديريتين، (مديرية تنفيذ الناصرية الأولى) و(مديرية تنفيذ الناصرية الثانية)، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتسهيل انسيابية المراجعين في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار البرنامج الوزاري الذي تتبناه وزارة العدل، والهادف إلى تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات العدلية لتشمل جميع الأقضية والنواحي".

فيما يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر انسيابية، انسجاماً مع توجهات الوزارة.