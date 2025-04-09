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الحكومة تحسم موعد الانتخابات وتطلق استثمار أكبر حقل غازي استعدادا لقمة بغداد


عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استكملت خلالها المقررات والأعمال الخاصة بالجلسة الرابعة عشرة التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، الثامن من نيسان الجاري، إذ استهل المجلس جلسته بقراءة سورة الفاتحة ترحما على روح آية الله العظمى محمد باقر الصدر وأخته آمنة الصدر، وعلى أرواح شهداء العراق كافة، وذلك تزامنا مع ذكرى استشهادهما، والتي توافق حلول الذكرى الثانية والعشرين لسقوط النظام الدكتاتوري.

وأكد رئيس الوزراء، أن ذكرى الخلاص من النظام البعثي تعد محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، لما مثلته من انطلاقة نحو الحرية والاستقلال، مشيرا إلى ما تحقق بعد عام 2003 من نظام ديمقراطي ودستور ضامن لحقوق جميع العراقيين، وهو ما تواصل الحكومة العمل على ترسيخه من خلال تحقيق استحقاقات سياسية واقتصادية وخدمية وتنموية مهمة.

وفي محور العملية الانتخابية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، استنادا إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والرأيين الفني والقانوني الصادرين عنها.

كما شدد رئيس الوزراء، على أهمية تهيئة جميع المتطلبات الفنية واللوجستية التي تضمن تنظيم الانتخابات بسلاسة، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

فيما  أقر مجلس الوزراء، توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقية، ضمن إطار تنظيم الحدود البحرية وتعزيز السيادة الوطنية.

وفي خطوة نحو تعزيز الأمن الطاقي، وافق المجلس على المضي في تنفيذ خطة عاجلة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني، من خلال شركة نفط الوسط، على أن تتولى شركة "شلمبرجير" الأميركية تنفيذ المرحلة الأولى، ليبدأ الحقل بإنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز خلال عام واحد.

وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد، صوت المجلس على تلبية جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العربي المهم.

كذلك في مجال العلاقات الخارجية، صوت المجلس على تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، على أن لا تترتب على المذكرة أية التزامات مالية إضافية، وأن تعرض أي تعديلات لاحقة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل توقيعها.

 

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