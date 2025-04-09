الانشقاقات تقصم ظهر "تقدم" وترجيحات بانهياره انتخابياً

أكد المحلل السياسي واثق الجابري أن الانشقاقات الكبيرة التي يشهدها حزب "تقدم" ستنعكس بشكل سلبي على شعبيته في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الانقسامات تعكس ضعف الحزب وعدم قدرته على إدارة أعضائه، نتيجة هيمنة رئيس الحزب وانفراده بالسلطة.

وقال الجابري في تصريح لـ /المعلومة /، إن "الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في مشهد حزب تقدم في ظل هذه الانشقاقات الكبيرة التي كان سببها محمد الحلبوسي"، لافتاً إلى أن ما يُعرف بسطوة الرئيس داخل الحزب ما زالت حاضرة، لدى الحلبوسي بالرغم من عزله عن رئاسة البرلمان".

وأوضح أن "هذه التطورات ستؤدي حتماً إلى تراجع شعبية الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وأن رئيسه محمد الحلبوسي لم يعد يمتلك الأغلبية السنية داخل البرلمان، وهو ما يضعف موقعه السياسي ويقلل من تأثيره في المشهد العراقي".

وقد شهد حزب تقدم في الأيام القليلة الماضية موجة انشقاقات في صفوف أعضاءه بسبب تسلط الحلبوسي على مقاليد الحزب وعدم احترامه لآرائهم أو الأخذ بمشورتهم