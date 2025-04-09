عضو تحالف السيادة عبد الحميد الدليمي يكشف عن مخطط لعودة التظاهرات بدعم امريكي

كشف عضو تحالف السيادة عبد الحميد الدليمي ان مخطط امريكي يلوح في الافق عبر دعم تنظيم تظاهرات شعبية تطوف شوارع بغداد والمحافظات من جديد للمطالبة بأسقاط الحكومة الحالية.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/، ان "مخطط يلوح في الافق لعودة انطلاق تظاهرات شعبية عارمة بدعم امريكي تستهدف الحكومة الحالية جراء الاجراءات التصعيدية التي تنتهجها الادارة الامريكية في عملية فرض الرسوم على البضائع ومحاصرة العراق اقتصاديا فضلا عن وضع قيود مجحفة على وارداته النفطية والتحكم بعائدات البلد لضمان خلق حالة تؤدي الى انفجار الوضع الداخلي للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية لحكومة ترامب الجديدة".

واضاف ان "امريكا تدفع باتجاه خلق اجواء غير مستقرة تضمن تحريك الشارع ضد الحكومة قبيل انطلاقة تظاهرات شعبية عارمة في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى عبر بوابة الدفاع عن الحقوق وزيادة الرواتب الموظفين وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وطرح افكار اخرى لكسب ود الشعب لتأييد تظاهرات مدعومة امريكا".

واكد ان "التخطيط الامريكي لزعزعة امن واستقرار البلد تجري بشكل منظم وبالتنسيق مع جهات متنفذة في الحكومة المركزية".