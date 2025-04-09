انطلاق عمليةٍ أمنيةٍ واسعة في محيط منطقة المزرعة شمال صلاح الدين

أكّد مصدرٌ أمنيّ، الأربعاء، انطلاقَ عمليةٍ أمنيةٍ في محيطِ منطقةِ المزرعة قربَ قضاءِ بيجي، شمالَ محافظةِ صلاح الدين.

وقال المصدر ، إنَّ "قوةً أمنيةً مشتركةً انطلقت من عدّةِ محاورَ لتمشيطِ محيطِ منطقةِ المزرعة، القريبةِ من قضاءِ بيجي، شمالَ صلاح الدين"، لافتاً إلى أنَّ "العمليةَ جاءت على خلفيةِ ورودِ معلوماتٍ استخباريةٍ عن وجودِ ذخائرَ ومخلفاتٍ تابعةٍ للعصاباتِ الإرهابية".

وأضاف أنَّ "مفارزَ مكافحةِ المتفجّراتِ ضبطت بالفعل موادَّ متفجّرةً وقذائفَ ومقذوفاتٍ تعودُ للعصاباتِ الإرهابية، وتمَّ رفعُها وتأمينُ المنطقةِ بالكامل"، مشيراً إلى أنَّ "العمليةَ تهدفُ إلى تأمينِ المناطقِ الزراعيةِ المتاخمةِ لقضاءِ بيجي، ومنعِ أيِّ نشاطٍ إرهابيٍّ محتملٍ".

وأوضح المصدر أنَّ "العمليةَ لم تُعلن أهدافُها مسبقاً، وركّزت على خمسِ نقاطٍ رئيسيةٍ ضمنَ استراتيجيةِ قيادةِ عملياتِ صلاح الدين، لتأمينِ القرى والمناطق والقصباتِ المحرّرةِ بشكلٍ مباشر".

يُذكر أنَّ محافظةَ صلاح الدين تشهدُ بين الحينِ والآخرِ عملياتِ دهمٍ وتفتيشٍ لتأمينِ جغرافيتِها، لاسيّما في المناطقِ المعقّدةِ من ناحيةِ التضاريس، لمنعِ أيّ نشاطٍ للخلايا الإرهابية. ان