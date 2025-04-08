المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر

أعلنت محافظات بغداد وكربلاء وواسط وميسان وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء (9 نيسان 2025)، بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر.

وأكدت الإدارات المحلية في هذه المحافظات بحسب بيانات رسمية، تلقتها "بغداد اليوم"، أن "القرار يأتي إحياءً للمناسبة، ولتمكين المواطنين من المشاركة في الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى".

يُشار إلى أن السيد محمد باقر الصدر استُشهد في التاسع من نيسان عام 1980، ويُعد أحد أبرز المفكرين الإسلاميين في العراق والعالم الإسلامي.