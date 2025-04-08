بينها الاعتصام داخل المدارس.. نقابة المعلمين تعلن سلسلة قرارات بعد اجتماع مجلس الوزراء

أعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة قرارات مهمة بعد اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 8 نيسان 2025، على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بمطالب المعلمين.

وذكرت النقابة في بيان، أنها “بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية، وآخرها لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة”.

وأضافت أن “نقيب المعلمين العراقيين حضر جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 لمناقشة مطالبكم، والتي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها”.

وأوضح البيان أن المجلس المركزي للنقابة اتخذ ثلاثة قرارات مهمة، أولها “الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس الموافق 10/4/2025 خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعى لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة ولتفويت الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خالصة”.

وتضمن القرار الثاني “دعوة مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة بحضور السيد نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لإنصاف هذه الشريحة المهمة”.

وأشار البيان إلى أن القرار الثالث تضمن “استنكار نقابة المعلمين العراقيين الاعتداء على بعض الإخوة من ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر، وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين”.

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