الداخلية تنفي إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار

نفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، الأنباء عن إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء نجاح العابدي.

وقالت الداخلية في بيان، "ننفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء بشأن اقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وان ما يتم تداوله في هذه المواقع لا أساس له من الصحة".

ودعت الداخلية "الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم نشر الشائعات المغرضة".

ونفى مصدر أمني مطلع لـ"بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، صدور أي قرار رسمي بإعفاء قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، من منصبه، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وكانت بعض وسائل لاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً بوقت سابق اليوم عن إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية قمع تظاهرات واحتجاجات الكوادر التعليمية والتربوية المطالبة بتحسين واقعها المعاشي واسفرت عن وقوع اصابات بين صفوف التربويين.