أمانة بغداد: العاصمة تشهد حملة تأهيل غير مسبوقة استعداداً للقمة العربية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة تأهيل شاملة غير مسبوقة تزامنًا مع القمة العربية، مؤكدة أن تأهيل مطار بغداد وصالة الشرف جزء من التحضيرات للقمة العربية، فقد ذكر مدير عام المشاريع في أمانة بغداد، يقظان الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية، "إنه تزامنًا مع انطلاق القمة العربية في بغداد، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت أعمال تأهيل شاملة لتجميل بغداد وتقديم أفضل الخدمات".

وأضاف الوائلي أن "العاصمة بغداد تشهد للمرة الأولى على مدار كل القمم التي أُقيمت في أرض العاصمة حملة شاملة للتأهيل، حيث كان التأهيل يقتصر على القصور والأماكن الخاصة فقط".

كما أشار إلى أن "هناك حملة كبرى انطلقت لتأهيل طريق مطار بغداد، وهو قيد الإنجاز، وقد وصل إلى مراحل متقدمة، كما شملت أعمال التأهيل شارع صالة الشرف والكثير من شوارع العاصمة"، مبينًا أن "الكثير من الأعمال ما زالت قيد الإنجاز"، مؤكدًا أنه "خلال شهر أيار المقبل سيتم إنجاز الكثير من تلك الأعمال".

فيما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسمياً لانعقاد القمة العربية في بغداد.