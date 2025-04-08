مجلس محافظة ذي قار يدين أعمال العنف التي تعرضت لها الكوادر التربوية والتعليمية

اعرب مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن ادانته أعمال العنف التي تعرضت لها الكوادر التربوية والتعليمية في مدينة الناصرية، فيما دعا إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والابتعاد عن التصعيد، حيث ذكر المجلس في بيان، انه "يدين أعمال العنف التي تعرضت لها الكوادر التربوية والتعليمية اليوم في مدينة الناصرية، كما يُدين اعتقال عدد من التربويين بينهم عضو المجلس سلام الفياض. هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المعلمين والمربين الذين هم عماد بناء الأجيال وصمام أمان المجتمع".

كما أكد، أن "للمعلم مكانةً وقيمةً عُليا يجب أن تُحترم، وأن أي حل لأزمات القطاع التربوي يجب أن يكون عبر الحوار والتفاهم وليس عبر القوة. كما نؤكد على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للكوادر التعليمية وتحسين مستواها المعيشي بما يضمن كرامتها ويحفظ حقوقها".

وختم البيان، "ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهلي ومصلحة أبناء محافظتنا العزيزة. كما نطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومعالجة الملف التربوي بمسؤولية وشفافية".