مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات للأوائل وحملة الشهادات

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على وجبة جديدة من التعيينات، فقد ذكر بيان للمجلس، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عقد جلسته الطارئة العاشرة برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي، وبحضور الأعضاء، وتضمنت الجلسة إصدار قرارات تعيين لأكثر من (300) قيد من المشمولين بقانوني (59 ،67) لسنة 2017 بمختلف الاختصاصات والعناوين الوظيفية وعلى مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".

كما أشار المجلس الى أن "المتبقي من الملف من مجمل متقدمي الدفعة الثانية والذين لا يزيد عددهم عن بضع عشرات سيتم حسم موضوعهم وإصدار قرارات تعيينهم في أقرب وقت وحينه يكون المجلس قد أنجز ملف الدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل بالكامل"، داعياً "المشمولين بمتابعة حساباتهم مساء اليوم لمعرفة جهة توزيعهم".