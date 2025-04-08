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محافظ بغداد يوجه بإجراء جرد دقيق للأملاك والعقارات ومكافحة التجاوزات


وجّه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء جرد دقيق وتوثيق شامل لجميع الأملاك والعقارات العائدة للمحافظة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التجاوزات على هذه الأملاك، حيث ذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، أن العلوي ترأس اجتماعا موسعا ضم عضو مجلس محافظة بغداد حيدر موحان، ورؤساء الوحدات الإدارية من قائمقامية ومديري نواح، لمناقشة ملف التجاوزات على الأملاك العائدة لديوان المحافظة والجهات الأخرى. 

كما أوضح البيان، أن العلوي شدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة وفعالة للتصدي لهذه التجاوزات، كما دعا إلى إجراء جرد دقيق للممتلكات وتوثيقها بشكل شامل لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين. 

وأضاف، أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن طرح رؤى من قبل رؤساء الوحدات الإدارية وفقا للواقع الجغرافي لكل وحدة، بما يشمل خططا لتطوير الأقضية والنواحي، وتحديد الوظائف الاقتصادية لكل منطقة، بالإضافة إلى التخطيط للتوسعات المستقبلية في مجالات الكثافة السكانية، والخدمات، والبنى التحتية.

فيما أكد العلوي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، والسرعة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الصالح العام.

كما شدد على أهمية قيام رؤساء الوحدات الإدارية بجولات ميدانية مستمرة للاطلاع على المشاكل التي يواجهها المواطنون، والعمل على حلها ضمن الصلاحيات المخولة لهم، موضحا أن المحافظة تعمل على توفير جميع المستلزمات والدعم اللازم للوحدات الإدارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في بغداد.

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