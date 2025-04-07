حملة أمنية تطيح بعشرات "السحرة والشعوذة" في العراق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (7 نيسان 2025)، إلقاء القبض على 48 شخصا من السحرة والمشعوذين المتورطين بقضايا الإتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال اسبوعين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين".

وأضاف، ان "الحملة وقد أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية".

ونوهت الداخلية الى، ان "هذه الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية".

وأشارت الى، ان "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته".