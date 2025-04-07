نقابة المهندسين العراقيين تعلن الحداد وتعطيل الدوام على روح المهندس بشير

أعلنت نقابة المهندسين العراقيين، اليوم الإثنين، (7 نيسان 2025)، الحداد على وفاة المهندس (بشير خالد لطيف) الذي توفي داخل مركز للتوقيف في العاصمة بغداد في حادثة مثيرة للجدل.

وذكر بيان للنقابة، انها قررت أيضاً "تعطيل الدوام الرسمي في المركز العام للنقابة وجميع فروعها في المحافظات ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، على روح المهندس (بشير خالد)، الذي فارق الحياة جراء التعذيب، واستنكارًا واحتجاجًا لهذه الجريمة البشعة وتضامنًا مع عائلة الفقيد وزملائه".

وتقدمت نقابة المهندسين "بخالص العزاء والمواساة"، مؤكدة "متابعتها الجادة للقضية لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة".

وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي واسع، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين، وعلى خلفية ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأحد (6 نيسان 2025)، أمراً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية برئاسة النائب أرشد الصالحي، وعضوية ستة نواب آخرين، على أن تُعرض نتائج التحقيق خلال أسبوع واحد من تاريخ إصدار القرار.