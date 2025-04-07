رئيس الوزراء: "العراق بات قريباً جداً من إنهاء إغلاق المخيمات"

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم، فيما بين أن العراق بات قريبًا جدًا من إنهاء إغلاق المخيمات. إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المرشحة السويسرية لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كريستين برغنر".

وأضاف البيان، أن "السوداني عبّر عن تمنياته لبرغنر بالتوفيق في مهماتها"، مشيدًا، "بتطور العلاقات العراقية السويسرية التي توجت بافتتاح سفارة سويسرا في بغداد".

فيما شدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة التعاون مع المفوضية في مسألة إعادة الاندماج المجتمعي ودعم البنية التحتية في مناطق العودة، والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين"، مؤكدًا، "أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم، خصوصًا أنّ العراق بات قريبًا جدًا من إنهاء إغلاق المخيمات".

كما أوضح السيد السوداني، بأن "العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار"، مؤكدًا العمل مع المفوضية لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة".

بالمقابل، قدمت برغنر شكرها لرئيس الوزراء على دعمه للبعثة السويسرية في بغداد"، مشيدة بإجراءات العراق في ملف اللجوء والنزوح؛ كونه يعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم"، مشيرة إلى، "أهمية الاستفادة من خبرات العراق في مجالات العمل الإغاثي وإدارة مخيمات النزوح، بالإضافة إلى خبراته في جانب مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين".

كذلك بيّن رئيس الوزراء، بأن "العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار"، مؤكدًا، "العمل مع المفوضية لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة".