أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الأثنين (7 نيسان 2025)، القبض على متهم بعدد من جرائم الإرهاب والقتل والخطف والتسليب في بغداد.

وبحسب بيان لـ القيادة بأن مفارز قسم شرطة الزوراء تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بعدد من جرائم (الارهاب والقتل والتسليب والخطف) وفق احكام المواد القانونية (4 ارهاب/ 406/421/441)".

وأضاف، أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده، والقبض عليه".

وأشار الى انه، "ضبط بحوزة المتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف، ومسدس، وجرى ايداعه التوقيف لأكمال الاجراءات القانونية بحقه".