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عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب تنتهي بمقتل إرهابي وتدمير عدة مضافات


اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي وتاجر مخدرات وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة.

وذكر الجهاز في بيان انه "نفذ الابطال في جهاز مكافحة الارهاب سلسلة عمليات اختصاصية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة في مناطق متفرقة من البلاد".

وتابع، انه "تم القاء القبض على احد الارهابيين في محافظةنينوى والذي كان يعمل بمنصب عسكري وشارك بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الأمنية". مشيرا الى انه "في عملياتنا في استئصال آفة المخدرات تمكنا من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وأضاف، انه "ووفقا لمعلومات دقيقة في متابعة فلول عصابات داعش الارهابي تم تنفيذ عملية انزال جوي في صحراءالانبار شمال الرطبة تم العثور على مضافتين (2) تحتوي على مواد متفجرة وحزام ناسف تم تدميرها بالكامل وبواجب منفصل لابطالنا تمكنا من تدمير أبنية قديمة متروكة ومضافة في المكان أعلاه".

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عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب تنتهي بمقتل إرهابي وتدمير عدة مضافات
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