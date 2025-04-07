أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إحباط محاولة ادخال مناظير ليلية حرارية في القائم غربي العراق.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تمكنت من إحباط محاولة أدخال واردة عبر البريد العراقي في كمرك الشحن الجوي، حيث تم ضبط (4) طرود التي تحتوي على (200) قطعة من المناظير الليلية الحرارية ممنوعة من الأستيراد نوع (كروس فاير)".

وأضاف البيان "من جانب اخر في مركز كمرك القائم واثناء التفتيش في صالون الدخول للمسافرين تم ضبط مسافر بحوزته مبلغ مالي وبطاقات دفع الكتروني مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي".