النجف الأشرف تحدد موعد افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه الثقيلة

أعلنت محافظة النجف الأشرف ، اليوم الأحد، عن خطة لتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل حي النداء في المحافظة ، فيما أشارت إلى قرب افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه الثقيلة بالمحافظة، حيث ذكر نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، للوكالة الرسمية، أن "الحكومة المحلية عند تسلمها المهام واجهت مشكلة كبيرة في إكمال متطلبات 167 مشروعاً من موازنة 2023، حيث تم العثور على 3 مشاريع فقط مكتملة المتطلبات، وعملت خلال شهرين على استكمال باقي المشاريع، وتمت المصادقة عليها من وزارة التخطيط، ليبدأ العمل في تنفيذ المشاريع المقررة لعام 2023 في المحافظة".

كما أضاف أن "الحكومة المحلية أكملت أيضا متطلبات موازنة 2024، وعملنا على إنجاز جميع متطلبات المشاريع وتم رفعها إلى وزارة التخطيط، ونحن في صدد استكمال المتطلبات الخاصة بموازنة 2025".

وتابع: "لدينا دراسة لحاجة النجف الأشرف، وخاصة البنى التحتية فيها، ولدينا مناطق تحتاج إلى إعادة تأهيل متكاملة مثل حي النداء، الذي يعد من أولوياتنا لأنه حي كبير وفيه كثافة سكانية، أنشئ منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن حتى الآن لا توجد فيه خدمات، لذلك وضع ضمن الأولوية ضمن مجموعة مشاريع".

فيما لفت إلى أن "هناك مجموعة من المشاريع الخاصة بالمجاري والكهرباء والمياه، كما سنشهد بعد العيد افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه الثقيلة داخل المحافظة"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع كان متلكئاً منذ سنة 2008، وعملنا خلال هذه السنة على إكمال المتطلبات، وسنعلن عن افتتاحه وبدء التشغيل التجريبي في مرحلته الأولى".

كذلك أوضح أن "هذا المشروع يخدم 500 ألف نسمة، وبطاقة 130 ألف متر مكعب كمرحلة أولى، ولدينا عمل على المرحلة الثانية التي تكون طاقتها الاستيعابية 50 ألف متر مكعب".