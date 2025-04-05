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الشيخ همام حمودي يلتقي مدير مكتب سماحة السيد علي الخامنئي في كربلاء المقدسة


 التقى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ، صباح اليوم ، الشيخ محمدي كلبايكاني مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي في كربلاء المقدسة .

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي :" ان هذه الزيارة جاءت للاطلاع على صحة و سلامة الشيخ كلبايكاني و تقديم التهاني بمناسبة اعياد رأس السنة الفارسية المقترنة بعيد الفطر المبارك، للجمهورية الاسلامية شعباً و قيادة و حكومة ".

كما نقل الشيخ حمودي تحيات الشعب العراقي لقائد الثورة الاسلامية متمنيا له دوام التوفيق و النجاح و للشعب الايراني مزيداً من التقدم و الازدهار

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الشيخ همام حمودي يلتقي مدير مكتب سماحة السيد علي الخامنئي في كربلاء المقدسة
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