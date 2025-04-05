الأكاديمية العسكرية تدعو المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (٨٩)

دعت وزارة الدفاع - الأكاديمية العسكرية، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (٨٩)، والمبينة أرقام استماراتهم إزاء كل واحد منهم في الرابط المرفق الذين لم يكملوا الفحوصات الطبية من المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، الحضور يوم الأحد 6 نيسان 2025، الساعة (الخامسة صباحاً) إلى مستشفى الحُسين العسكري الكائن في بغداد - الكرادة - قرب المسرح الوطني، لغرض مقابلة لجنة الاستقبال وإجراء الفحص الطبي، مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية./انتهى ص

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