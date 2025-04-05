التعذيب بمراكز التحقيق ليس جديداً ولا أحد يستجيب.. مطلب نيابي باستضافة وزير الداخلية

أكد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم السبت، أن التعذيب في مراكز التحقيق ليس جديداً، فيما اشارت الى ان وزير الداخلية لا يستمع الى النداءات، طالبت باستضافة الوزير لبيان اسباب التعسف والانتهاكات التي تطال المعتقلين.

وقالت الزاير خلال زيارتها للمهندس بشير خالد في مستشفى الكرخ حيث يرقد في العناية المركزة بعد اعتقاله على إثر مشاجرة مع ضابط كبير في الاتحادية، إنه "التعذيب في مراكز التحقيق ليس جديداً، ووزير الداخلية لا يسمع نداءاتنا".

وأوضحت ان "التحقيق الاولي في هذه القضية يبين تواطئ واضح من الضباط لإيقاع اشد الضرر بالضحية".

وطالبت مجلس النواب "باستضافة وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد / الكرخ لبيان اسباب التعسف والانتهاكات التي تطال المعتقلين خصوصا وأنها ليست المرة الأولى".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس بشير خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في بغداد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.

ووفقًا للمصادر، فإن الواقعة حدثت داخل مركز شرطة حطين، حيث تم توقيف المواطن إثر شجار مع ضابط برتبة لواء في الشرطة الاتحادية.

وأوضحت المصادر، أن المهندس بشير خالد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أنه تعرض لاحقًا لاعتداء داخل السجن، أسفر عن إصابات بليغة أدخلته في حالة حرجة، مما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في مستشفى الكرخ العام.

على إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.