وزيرة الاتصالات: قدمنا طلبا لحظر تطبيق التيك توك وننتظر قرار البرلمان

صرّحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، عن أولويات مشاريعها خلال العام 2025 بضمنها تقنية الجيل الخامس، فيما أكدت إيقاف تطبيق التيك توك مرهون بقرار برلماني، إذ ذكرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري للوكالة الرسمية، إنه "من أبرز اولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئي وايصاله الى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الانترنت، ومغادرة خدمة الواي فاي"، مشيرة إلى أنه "نعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئي التي جعلت دول عالمية وشركات عالمية كبرى تضع انظارها على الممر العراقي".

فيما لفتت الياسري إلى أنه "قدمنا سابقا طلباً رسمياً من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لتقديم آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية حول إيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه الكثير من الأمور التي لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مبينة أنه "ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلباً، ولكن لم نجد تفاعلاً، ونتمنى من البرلمان العراقي اصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".