رئيس الوزراء يعلن إنجاز مشروع الـ1000 مدرسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق، فيما أعلن عن إنجاز كامل لمشروع الاتفاقية الصينية البالغ عدده 1000 مدرسة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".

كذلك أعلن رئيس الوزراء، وفقاً للبيان "عن إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة".