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وزير الداخلية ينعى المقدم (مهند ريسان صگبان) الذي استشهد أثناء الواجب في ذي قار


نعى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المقدم مهند ريسان صگبان الذي استشهد اثناء الواجب في ذي قار، مؤكدا الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالامن.

وقال الشمري في بيان:" ان في وزارة الداخلية رجالًا يتسابقون للتضحية من اجل ان ينعم المواطنون بالامن والامان ، وها هو بطل من ابطال وزارة الداخلية يقدم نفسه محتسبًا شهيدًا، الا وهو الشجاع المقدم (مهند ريسان صگبان) احد ابطال قيادة شرطة محافظة ذي قار ، اثناء تنفيذه واجبًا بالقاء القبض على احد المجرمين المتورطين بقضية خطف مواطن في منطقة الغراف شمالي مدينة الناصرية وتعرضه الى اطلاق نار عند وصوله الى محل الحادث".

واضاف:" اننا في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي شهيدنا، نؤكد الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالامن، وسيكون رجالنا السيف الذي تقطع فيه يد الاجرام والقصاص العادل منهم"

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وزير الداخلية ينعى المقدم (مهند ريسان صگبان) الذي استشهد أثناء الواجب في ذي قار
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