القبض على اجانب سرقوا مبلغا بطريقة احترافية من محل صيرفة في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بألقاء القبض على متهمين من الجنسية الاجنبية قاموا بسرقة مبلغ مالي من أحد محال الصيرفة بطريقة احترافية في بغداد.

واوضح المصدر بأنه "بعد انتشار مقطعاً فيديوياً على منصات التواصل الاجتماعي الـ (تيك توك) تضمن قيام اشخاص استخدموا طرقا (احتيالية) في احد محال الصيرفة، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ولاذوا بالفرار".

واضاف المصدر، أنه "بعد أن تم تعميم اوصاف المتهمين على الاجهزة الامنية تم رصدهم ضمن احد الفنادق في منطقة (الجادرية)".

وتابع، أنه "تم تشكيل فريق عمل على الفور من قبل دوريات مركز شرطة المسبح وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى والتوجه إلى مكان تواجدهم والقبض عليهم حيث تبين انهم يحملون (الجنسية الاجنبية)".

واختتم المصدر، أنه "تم إيداعهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".