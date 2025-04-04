مديرية المرور تتخذ إجراءات لمنع السرعة المفرطة في الطرق الخارجية

صرّحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات لمنع السرعة المفرطة في الطرق الخارجية، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر، للوكالة الرسمية، إن "السرعة المفرطة تُعدّ السبب الرئيس للحوادث المرورية، لاسيما على الطرق الخارجية".

كما أوضح أن "العديد من الحوادث تقع بسبب تجاوز السائقين للسرعة المحددة، لذلك قامت مديرية المرور العامة بنشر تكنولوجيا حديثة لمراقبة الطرق عبر الرادارات، بهدف تحديد السرعة ومتابعة المخالفات".

فيما دعا شاكر، "السائقين إلى الالتزام بالسرعات القانونية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".