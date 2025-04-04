اعتقال إرهابيين في السليمانية قدموا دعماً لوجستياً لخلايا داعش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية (CTG)، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على إرهابيين فارّين ومتخفّين في محافظة السليمانية، كانوا يعملون في تقديم الدعم اللوجستي لخلايا تنظيم داعش النائمة والنشطة.

وقال الجهاز في بيان إن "عناصر المديرية العامة لمكافحة الإرهاب تمكّنوا، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات مستفيضة، من تنفيذ عمليات نوعية في مناطق مختلفة من قضاء شهرزور بمحافظة السليمانية، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين".

وأضاف البيان أن "المعتقلين من سكنة العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، وكانوا يعملون في مجال تأمين المعدات وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش"، لافتًا إلى أن "المتهمين فرّوا إلى إقليم كردستان بعد أن تعرّفت القوات الأمنية على هوياتهم، واتخذوا من قضاء شهرزور ملاذًا لهم".

وأكد الجهاز أنه "تم تسليم المطلوبين إلى الجهات القضائية المختصة فور اعتقالهم، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".