هيئة الإعلام والاتصالات: مناقشة آليات دعم المحتوى الثقافي وتفعيل الشراكات البرامجية والإنتاجية

ناقش رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل ابو رغيف، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار قاسم طاهر آليات دعم المحتوى الثقافي في وسائل الاعلام وتفعيل الشراكات البرامجية والإنتاجية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف التقى في مقر الهيئة في بغداد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار قاسم طاهر السوداني، في إطار التكامل المؤسسي وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية، بما يخدم المشهدين الثقافي والإعلامي في العراق".

كما أضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات دعم المحتوى الثقافي في وسائل الإعلام، وتفعيل الشراكات البرامجية والإنتاجية بين الهيئة ووزارة الثقافة، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز حضورها في الفضاء الإعلامي والمنصات الرقمية".

وتابع أن "الطرفين ناقشا ايضا أهمية دعم المبادرات الإعلامية والثقافية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم التنوع والانتماء والوعي المجتمعي، وتنسيق الجهود في مجال الثقافة الرقمية وحوكمة المحتوى المتخصص".

فيما أكد أبورغيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا أوسع على المؤسسات الثقافية"، مشيراً إلى "توجه الهيئة نحو تعزيز الخطاب الثقافي الوطني عبر الإعلام المسؤول والمحتوى النوعي الهادف".