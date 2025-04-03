الأحوال المدنية: السبت القادم مخصص لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة

صرّحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، عن تخصيص السبت القادم لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين في بغداد والمحافظات، إذ ذكرت المديرية في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الى أن يوم السبت المقبل الموافق 5/ نيسان /2025 سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي كافة أقسام المعلومات المدنية في بغداد والمحافظات".

كما أشارت الى أن "الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً".