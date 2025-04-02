المندلاوي و العامري يؤكدان ضرورة تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ضرورة تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان .

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن المندلاوي أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة لمقر إقامة العامري حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين للعراق وشعبه مزيدًا من الأمن والاستقرار ".

وبحث الجانبان وفق البيان ،جملة من الملفات المهمة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي".

وناقش الجانبان تطورات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه البلاد، فضلا عن اولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتكثيف الحوارات بين القوى السياسية لضمان استقرار البلاد وترسيخ مبادئ الشراكة الوطنية، كما شددا على ضرورة تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب ، من خلال سنّ القوانين التي تسهم في تحسين الخدمات".

وأكد المندلاوي بحسب البيان ،أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين جميع الأطراف السياسية لضمان تقدم البلاد في المسارات التشريعية والتنموية".

من جانبه، ثمن العامري الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الامني والسياسي ، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي ودعم مسيرة البناء والإعمار".