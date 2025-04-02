الاتحادية: القبض على متهم بحوزته نصف كيلو غرام من الكريستال شرقي بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، القبض على متهم بحوزته نصف كيلو غرام من الكريستال شرقي بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنه "بعملية امنية مميزة، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (28 مخدرات)، شرق بغداد".

وأضافت أنه "ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف، مسدس، وأكياس تحتوي 500 غم مادة الكريستال، 7 غم مادة الماريجوانا، 2 أدوات للتعاطي، أكياس للتعبئة"، مبينة أنه "تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".