أمن الحشد يطيح بعصابة خطرة لتجارة المخدرات والنصب والاحتيال

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على عصابة خطرة متورطة في قضايا تجارة المخدرات والنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مديرية التحقيقات التابعة لها تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن اعتقال أفراد عصابة كانت تمارس نشاطها الإجرامي داخل مناطق مختلفة من العاصمة"، مؤكدة أن العملية جاءت "بعد جهد أمني مكثف لفريق متخصص قام برصد تحركات العصابة".

وأضاف البيان أن "العملية أفضت إلى ضبط مواد مخدرة وممنوعات بحوزة المتهمين، وتم ذلك بعد استحصال الموافقات القانونية والأوامر القضائية من القاضي المختص"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".