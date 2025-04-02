لجنة الصحة النيابية تحدد موعد التصويت على قانوني مكافحة التدخين والتدرج الطبي

صرّحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء ، عن قرب التصويت على قانون الصحة النفسية، فيما أشارت الى أن قانون مكافحة التدخين سيفرض ضرائب وغرامات، حيث ذكر رئيس اللجنة ،ماجد شنكالي للوكالة الرسمية، إن "اللجنة تعمل على تشريعات صحية مهمة، من بينها التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي وصل إلى مراحله النهائية بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع"، مبينا ان "القانون سيُعرض قريبًا للتصويت".

كما أضاف أن "قانون مكافحة التدخين وحماية المجتمع من أضراره وصل إلى الصياغة النهائية، وسيُرفع إلى اللجنة المختصة للتدقيق التشريعي واللغوي، تمهيدًا للتصويت عليه الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن "القانون سيفرض ضرائب وغرامات، ويمنع بيع السجائر لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب حظر تدخين الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة والمؤسسات الحكومية".

فيما لفت شنكالي إلى أن "قانون التدرج الطبي تمت قراءته قراءة ثانية، وسيكون جاهزًا للتصويت خلال شهر نيسان الحالي "، لافتًا إلى أن "هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل تعديل قانون الضمان الصحي، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة".

كذلك بيّن أن "غياب جلسات مجلس النواب لفترة طويلة، وصلت إلى نحو 7 أشهر، أثر في تمرير العديد من التشريعات المهمة، إلا أن اللجنة مستمرة بجهودها لاستكمال القوانين التي تدعم القطاع الصحي في البلاد".