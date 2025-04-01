الخطوط الجوية تحقق بشأن هبوط اضطراري لرحلة قادمة من اسطنبول

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن الهبوط الاضطراري لرحلة قادمة من اسطنبول.

واكدت ادارة الخطوط الجوية العراقية في بيان ، عدم وجود خلل فني في ما يتعلق بالرحلة المتوجهة من مطار اسطنبول الى مطار النجف اليوم الثلاثاء .

واضاف البيان، ان " ادارة الشركة وجهت بالتحقيق لبيان اسباب الهبوط في مطار بغداد بدلاً من مطار النجف".

وكان مطار بغداد الدولي، قد شهد ، اليوم الثلاثاء، هبوطاً اضطرارياً لرحلة الخطوط الجوية العراقية IAW220 )إسطنبول - النجف)".