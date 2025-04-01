الدفاع المدني يسيطر على حريق معمل الاسفنج شمالي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق معمل الاسفنج شمالي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل كميات كبيرة من مادة الإسفنج المتروكة في ساحة مكشوفة تعود لإحدى المعامل الأهلية في منطقة الشعلة الدوانم شمال بغداد".

وأضافت: "استنفرت فرق الدفاع المدني إمكانياتها وقدراتها، وطوقت النيران وعزلت خزين الاسفنج المحترق عن الخطوط الإنتاجية للمعمل، وأخمدت النيران بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".