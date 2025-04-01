وزارة الاتصالات تعلن أتمتة جميع خدماتها البريدية

أعلنت وزارة الاتصالات، عن أتمتة جميع خدماتها البريدية من ضمنها الحوالات المالية والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى وجود خطة لتوسيع الخدمات المالية الالكترونية في 276 مكتباً للبريد والتوفير، حيث ذكرت مديرة الشركة العامة لخدمات البريد والتوفير في الوزارة زينب عبد الصاحب للوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء إن "الشركة تحتاج الى توسيع الخدمات المالية الالكترونية في 276 مكتباً للبريد والتوفير"، لافتة الى "وجود تنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الحوالات المالية الداخلية غير المصرفية".

كما أضافت أن "الشركة ومن ضمن خطة 2025 باشرت بإجراءات تحويل دفاتر التوفير الى بطاقات الدفع الكتروني، وكذلك العمل ضمن مشروع التجارة الالكترونية من خلال تعزيز الدفع الالكتروني"، مشيرة الى أن "الهدف من التحول الالكتروني هو تحقيق كونترول سيطرة كاملة على المدخولات والمخرجات من الأموال، بالإضافة الى تحقيق سهولة في التعاملات وتبسيط الإجراءات، وكذلك مواكبة التطور الحاصل في مجال البريد والتوفير في العالم".

فيما بيّنت أن "الشركة عملت على خدمة صندوق البريد الالكتروني التي أتاحت للمواطن تأجير الصندوق الكترونياً ومن دون الحاجة الى الحضور الى مقر الشركة، وهذا الأمر سيسهل