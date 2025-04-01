حالة الطقس: أمطار رعدية وتصاعد للغبار في بعض مناطق البلاد

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار بدءاً من يوم غد الأربعاء، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة، وتكون رعدية أحياناً، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات الى(40) بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

كما أوضح أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاربعاء، ستكون في بغداد وديالى 36، وصلاح الدين والانبار 32، وواسط 35 ، وفي بابل وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الاشرف وميسان 37 ، والبصرة والناصرية 38 والمحافظات اربيل وكركوك ونينوى 30 والسليمانية 26 ودهوك 23".

وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية تكون رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية الى (30)كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

فيما لفت الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، وتكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية الى(30)كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، بينما تنخفض في المنطقة الجنوبية من البلاد".

كذلك أشار الى أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومعتدلة الشدة في المنطقة الشمالية وتكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".