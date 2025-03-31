القبض على قاتل "البلوكر" بعد هروبه الى الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (31 آذار 2025)، بإلقاء القبض على متهم بقتل (بلوكر) في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر انه "تم التعرف على جثة المجنى عليها المدعوة (ف.م) الملقبة بـ (شوق العنزي) وهي تعمل (بلوكر)".

وبين، انه "تم القبض على الجاني تولد 2003 بالاشتراك مع مكافحة اجرام الحبانية بعد ان تمكن من الهرب الى محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر، انه "وحسب الاعترافات الاولية فأن المتهم نفّذ جريمته بدافع السرقة وضبط بحوزته مسدس" مشيرا الى "إيداعه التوقيف اجراءات أصولية".