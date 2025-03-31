الاستخبارات والأمن تطيح بشخص يمارس السحر والشعوذة في ذي قار

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن عن الاطاحة بشخص يمارس السحر والشعوذة في ذي قار

وذكر بيان للمديرية" انه بإشراف وتوجيه من وزير الدفاع ثابت العباسي، وضمن العمليات النوعية المستمرة التي ينفذها أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار، من الإطاحة بشخص يمارس النصب والاحتيال في محافظة ذي قار، إذ كان يستغل المواطنين من خلال ادعائه ممارسة السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

واضاف البيان" انه تم ضبط المتهم بالجرم المشهود، وعُثر بحوزته على مواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة التي كان يوهم بها المواطنين بقصد الاحتيال عليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة مع المضبوطات.