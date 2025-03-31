وزير الداخلية من لندن: العراق ملتزم بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

صرّح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بأن العراق ملتزم بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث ذكر مراسل الوكالة الرسمية :إن" وزير الداخلية شارك في قمة أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ومكافحة الاتجار بالبشر”، التي عقدت في لندن تحت رعاية رئيس وزراء المملكة المتحدة. وحضر القمة وزراء الداخلية من 38 دولة".

كما أضاف أن" الشمري استعرض في كلمته الافتتاحية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة المنظمة"، وأكد "التزام العراق بتطوير قوانينه الأمنية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم"، مشددا على" أهمية التنسيق بين الدول لحفظ أمن الحدود ومكافحة الجرائم العابرة للحدود".

فيما لفت الوزير، أن" العراق يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل مواجهة التحديات المتزايدة التي تشكلها الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر"، مشيرًا إلى أن" هذا التعاون يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية العراق في تعزيز الأمن الداخلي والمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي".