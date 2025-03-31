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العوادي ينفي تدخل رئيس الوزراء بتحديد أيام عيد الفطر المبارك


نفى المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تدخل رئيس الوزراء بتحديد أيام عيد الفطر المبارك، معربا عن أسفه في ان يعمل بعض السياسيين على زج المؤسسات الدينية في حلبة الصراع على النفوذ والمناصب.

وقال العوادي ردا على سؤال الوكالة الرسمية إن "الحديث عن تدخل الحكومة أو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك، عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

وأكد أن "رئيس الوزراء يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا وينأى بنفسه عن هذه الأمور، كونها تعود الى تقدير مراجع الدين والفقهاء والمؤسسات الشرعية فهي المعنية لوحدها في تحديد المواعيد والمسائل الشرعية، ويشدد على احترام جميع القناعات في إطار مساحة جميع معتقدات أبناء الشعب العراق".

 

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العوادي ينفي تدخل رئيس الوزراء بتحديد أيام عيد الفطر المبارك
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