المجلس الأعلى للشباب: قريباً إطلاق مبادرة أفكار الرقمية

صرّح المجلس الأعلى للشباب، اليوم الاثنين، عن إطلاق 28 برنامجاً لدعم الشباب في مختلف القطاعات، فيما اشار الى خطط جديدة لاستيعاب العاطلين عن العمل، حيث ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون المجلس الأعلى للشباب، علي هلال خلف، للوكالة الرسمية، إن "28 برنامجاً متنوعاً أطلق ضمن خطط المجلس لتنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات".

وأضاف: "نعمل حاليًا على برامج تمكين الشباب، حيث أطلقنا المسابقة الوطنية لريادة الأعمال، إلى جانب مبادرة الخير، وسنطلق قريبًا مبادرة أفكار الشباب الرقمية في القطاع الرقمي".

كما أشار، الى أن "المجلس يعمل على مشروع استثماري واعد تحت اسم (مشاريع الشباب التساهمية الاستثمارية)، حيث تم تشكيل لجان عليا وفنية للإشراف عليه، ويهدف المشروع إلى دمج الشباب في قطاع الاستثمار من خلال منحهم فرصًا استثمارية متوسطة وكبيرة، يتم التقديم عليها بشكل مشترك بين الشباب، مما يسهم في استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل".

فيما أكد خلف، أن "هذه المبادرة تُطرح لأول مرة بهذا الحجم، مع السعي إلى وضع الأسس القانونية والفنية الصحيحة لضمان نجاحها وتحقيق الأثر المرجو منها".