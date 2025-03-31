رئيس الوزراء: ميسان ستكون مدينة نفطية وصناعية

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن محافظة ميسان ستكون مدينة نفطية وصناعية، حيث ذكر رئيس الوزراء في كلمة له خلال حضوره بناحية البحاثة في محافظة ميسان، إن "العشيرة كانت حاضرة منذ تأسيس الدولة العراقية، ولها دور في دعم الأجهزة الأمنية من أجل تطبيق القانون".

كما لفت الى أن "زيارته لمحافظة ميسان تهدف الى افتتاح مجموعة من المشاريع وإطلاق الأعمال التنفيذية في أخرى"، منوها بأن "ميسان ستكون مدينة نفطية وصناعية".

وأضاف، "سنتابع جميع المشاريع الخدمية في ميسان"، مؤكدا أن "العراق يسير بالاتجاه الصحيح والجميع ينظر الى دوره وقراءته لما يحدث في المنطقة".

فيما أشار الى أن "ارتداءه للزي العربي جاء تأكيداً واعتزازاً بالعشائر لمواقفها المشرفة"، مبينا أن "هناك أصواتًا مأزومة تريد أخذ العراق الى المجهول".

وأكد، "ثقتنا كبيرة بعشائرنا أن تكون في مقدمة الصفوف لدعم الخطاب الوطني وبناء الدولة".