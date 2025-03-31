هيئة السياحة: توجه لاستغلال المساحات داخل جزيرة الأعراس بعدة مشاريع

صرّحت هيئة السياحة، اليوم الاثنين، بأن جميع المناطق السياحية مفتوحة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر، فيما أشارت إلى التوجه لعقد شراكات مع المطاعم المعروفة واستغلال المساحات داخل جزيرة الأعراس بعدة مشاريع، إذ ذكر رئيس الهيئة ناصر غانم مراد للوكالة الرسمية، إن “أيام العيد تشهد كثافة في أعداد المواطنين المتوجهين إلى المرافق السياحية، ولذلك ستكون الفعاليات محدودة في الجزيرة السياحية، ومدينة الألعاب، والزوارق"، مبينا أن "جميع هذه المواقع ستبقى مفتوحة أمام الزوار”.

كما أضاف، أن “الهيئة تسعى إلى عقد شراكات مع بعض المطاعم المعروفة، حيث بدأنا التفكير في استغلال بعض المساحات داخل جزيرة الأعراس لإقامة مطاعم فاخرة بالتعاون مع العلامات التجارية المتميزة وعدة مشاريع أخرى".

وبخصوص الفنادق التابعة للقطاع المختلط، أوضح مراد أن “هيئة السياحة تمتلك حصصًا في بعض هذه الفنادق، وتسعى إلى دعم أي فعاليات تنظمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، والتي قد تصل إلى 50% في بعض الأحيان”.

فيما دعا رئيس هيئة السياحة المواطنين إلى "الالتزام بالمرافق السياحية والمحافظة عليها، لضمان أجواء مريحة وسعيدة للجميع خلال فترة العيد".