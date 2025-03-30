السوداني من ميسان: المحافظة ستدخل الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن محافظةميسان ستدخل مجال الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة من الأكاديميين وأعضاء النقابات المهنية والقطاعية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة ميسان".

وأكد أن "زيارته للمحافظة تأتي في سياق الاهتمام بالواقع الخدمي والصناعي والاقتصادي في المحافظة، بجانب ما يتمّ تقديمه في جميع المحافظات".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية المشاريع التي جرى افتتاحها خلال الزيارة، ومنها إطلاق العمل بتوسعة مصفى ميسان، الذي ستكون طاقته التكريرية هي الأعلى بعد مصفى بيجي عند انتهاء المرحلة الثانية من توسعته، ولتسهم أيضاً في تعظيم الواردات وتوفير مختلف المنتجات النفطية، بالإضافة إلى ما ستوفره من فرص للعمل، تجعل من ميسان محافظة نفطية صناعية".

وأوضح السوداني أن "المحافظة ستدخل مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة بعد انتهاء توسعة مصفى ميسان، واستكمال مصفى ميسان الاستثماري، وهو ما يندرج ضمن خطط الحكومة في الاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز"، مؤكداً أن "المحافظة ينتظرها مستقبل مزدهر على مستوى قطاع النفط والصناعة، بالإضافة إلى قرب انطلاق مشاريع مجمعات المياه في الأقضية والنواحي".

واستمع إلى ما طرحه الحضور من مشاكل وأمور تخص واقع المحافظة، ووجه بمتابعة جميع ما تم طرحه، في ضوء اللجان الوزارية المعنية بمتابعة مخرجات كل زيارة يجريها سيادته إلى المحافظات.