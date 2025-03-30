الأخبار

السوداني من ميسان: المحافظة ستدخل الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة


أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن محافظةميسان ستدخل مجال الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة من الأكاديميين وأعضاء النقابات المهنية والقطاعية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة ميسان".

وأكد أن "زيارته للمحافظة تأتي في سياق الاهتمام بالواقع الخدمي والصناعي والاقتصادي في المحافظة، بجانب ما يتمّ تقديمه في جميع المحافظات".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية المشاريع التي جرى افتتاحها خلال الزيارة، ومنها إطلاق العمل بتوسعة مصفى ميسان، الذي ستكون طاقته التكريرية هي الأعلى بعد مصفى بيجي عند انتهاء المرحلة الثانية من توسعته، ولتسهم أيضاً في تعظيم الواردات وتوفير مختلف المنتجات النفطية، بالإضافة إلى ما ستوفره من فرص للعمل، تجعل من ميسان محافظة نفطية صناعية".

وأوضح السوداني أن "المحافظة ستدخل مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة بعد انتهاء توسعة مصفى ميسان، واستكمال مصفى ميسان الاستثماري، وهو ما يندرج ضمن خطط الحكومة في الاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز"، مؤكداً أن "المحافظة ينتظرها مستقبل مزدهر على مستوى قطاع النفط والصناعة، بالإضافة إلى قرب انطلاق مشاريع مجمعات المياه في الأقضية والنواحي".

واستمع إلى ما طرحه الحضور من مشاكل وأمور تخص واقع المحافظة، ووجه بمتابعة جميع ما تم طرحه، في ضوء اللجان الوزارية المعنية بمتابعة مخرجات كل زيارة يجريها سيادته إلى المحافظات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة: جميع مؤسساتنا مفتوحة خلال العيد وبكامل كوادرها
السوداني من ميسان: المحافظة ستدخل الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة
السوداني يفتتح مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية) ويطلق العمل في 3 جسور وتأهيل طريقين في محافظة ميسان.
السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحّد الكبير
وزير الداخلية يلتقي نظيرته البريطانية ويبحث معها الاستعدادات الجارية لقمة أمن الحدود
تسبب بانقسام العائلة الواحدة.. الإعلان عن البراءة من رئيس الوقف السني ومطالبات باقالته
السوداني يؤكد قرب وصول الطاقة التكريرية للمصافي العراقية الى مستوى 542 الف برميل يومياً
الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بعد نشر فيديو لعناصر النجدة "نيام" أثناء الواجب
محكمة أمريكية فيدرالية تنظر دعوى قضائية ضد رئيس أساقفة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق
النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك